Lo scorso weekend in tanti, troppi, si sono riversati al mare e sulle spiagge per godersi un paio di giornate di sole.

Locali presi d’assalto ma anche molti assembramenti dopo il rispetto delle distanze e purtroppo delle misure di sicurezza quali l’uso corretto delle mascherine sono stati bypassati.

Una situazione che ha messo in allerta i prefetti in tutta Italia che hanno provveduto, facendo seguito a quanto contenuto in una circolare del Viminale, a convocare i sindaci per chiedergli massimo controllo sulle aree più a rischio.

A Latina il sindaco Damiano Coletta non ha perso tempo focalizzando l’attenzione proprio sul litorale. Con un’ordinanza firmata oggi dal dirigente si è provveduto quindi all’interdizione, tramite transennamento, “di una porzione dello spazio pedonale in piazzale Loffredo nella zona di Capoportiere”.

Il provvedimento ha validità, con orario permanente, per due weekend consecutivi, a partire da sabato 14 novembre 2020.