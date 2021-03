Altro focolaio della così detta variante inglese del covid è stato ‘scovato’ a Cisterna.

Dopo i casi di Sabaudia, Aprilia e Latina Scalo (i primi due di tipo familiare mentre l’ultimo, come il caso di Cisterna, sviluppatosi all’interno di un contesto lavorativo), 13 positivi sono stati registrati all’interno di una fabbrica metalmeccanica.

Inutile sottolineare come siano state attivate tutte le procedure previste nel caso dalla Asl di Latina.

E probabilmente proprio in merito a questo caso che ieri il commissario prefettizio ha voluto incontrare i responsabili dell’ordine pubblico per discutere della recrudescenza del virus in città e di come cercare di fermare la diffusione, in attesa che la campagna vaccinale prende definitivamente il via.