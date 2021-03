La famigerata variante inglese del covid, tanto temuta per la sua alta contagiosità, non ha ancora attecchito in provincia di Latina.

Per qualche altro giorno almeno, quindi, dovremmo solo preoccuparci del virus originale, che tanto innocuo ha dimostrato di non essere, anzi.

In queste ore, dalla Asl, sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati alla scuola Verga di Pontinia, quella frequentata dalla figlia della coppia di Sabaudia risultata positiva alla variante d’oltre Manica: il sequenziamento del tampone dell’unico compagno di classe della bimba ha escluso la presenza del virus modificato.

Neanche alla Fabiano di borgo Santa Maria ci sono altri casi di variante: in questo caso era stata una insegnante campana a risultare positiva. I tamponi tra i bimbi avevano evidenziato un’altra positività, ma senza mutazione.

Insomma, almeno per ora la variante inglese del covid, e ancor di più quella brasiliana, non si affacciano sulla provincia pontina.

Purtroppo la stessa cosa non si può dire del resto della regione. Tanto a Roma, quanto in Ciociaria, i casi accertati sono tanti. E coinvolgono anche i giovani. Per questo la direttrice della Asl di Frosinone ha espressamente chiesto che venga attivata la Dad per tutti gli studenti…