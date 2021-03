Anche oggi la Asl di Latina ha emesso il suo bollettino giornaliero che riporta i numeri della pandemia da coronavirus in provincia di Latina.

Come tutti i martedì, anche oggi il numero dei nuovi contagiati è sospettosamente basso. 46 in tutto. La cosa deriva probabilmente da numero basso di tamponi processati durante il fine settimana. La riprova, come al solito, nei prossimi giorni

Nel report odierno diffuso dalla Asl, inoltre, non risultano vittime mentre sono 105 le persone guarite.

Questa l’odierna mappa del contagio:

Aprilia 6

Cisterna di Latina 3

Cori 1

Fondi 3

Formia 5

Itri 3

Latina 2

Lenola 1

Maenza 1

Minturno 1

Monte San Biagio 2

Pontinia 2

Ponza 2

Priverno 1

Sabaudia 1

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 1

Sonnino 2

Terracina 9