Continua a scendere, in provincia di Latina, il numero dei nuovi contagiati da covid 19. Sono infatti 85 i nuovi casi di registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. Quattro, invece, i decessi: si tratta di due pazienti residenti a, uno a, uno ae un paziente residente fuori provincia. Come detto sono 85 i nuovi casi di contagio, distribuiti nei Comuni di Aprilia (16), di Cisterna di Latina (8), di Cori (2), Fondi (2), di Formia (3), di Gaeta (2), di Latina (24), di Maenza (3), di Minturno (1), di Monte San Biagio (1), di Norma (1), di Pontinia (3), di Priverno (1), di Sabaudia (3), di Sezze (4), di Sonnino (5) e di Terracina (6). Sono in tuttoi casi di contagio in provincia di Latina, con una prevalenza dicasi ogni 10mila abitanti.i guariti.sinora le persone decedute a causa della pandemiaquelle attualmente positive, di cuicurate a domicilio. Rispetto a ieri sonoin più.