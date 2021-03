La Asl di Latina ha diffuso il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia in provincia di Latina. Ebbene, in questo primo lunedì di zona rossa nella provincia di Latina, sono 143 i nuovi casi di contagio da covid 19 segnalati.

Decisamene molti, se si considera che in genere, a inizio settimana, i numeri della pandemia in provincia sono inferiori rispetto al resto della settimana. Inutile dire che si teme per i prossimi giorni una recrudescenza pesante del virus…

Sempre dal bollettino emesso dalla Asl di Latina, apprendiamo che c’è anche una vittima, residente a Terracina. 46 invece le persone guarite.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, continua ad essere molto complicata la situazione a Fondi, dove anche oggi si superano i 20 casi, mentre negli altri comuni della provincia siamo tutto sommato in media…

I casi di contagio di oggi sono stati riscontrati nei comuni di Aprilia 7 Bassiano 1, Cisterna di Latina 11, Cori 5, Fondi 21, Formia 7, Itri 1, Latina 29, Lenola 1, Maenza 1, Minturno 1, Pontinia 9, Priverno 8, Prossedi 2, Roccagorga 2, Sabaudia 6, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 4, Sezze 5, Sonnino 4, Sperlonga 1 e Terracina 13.