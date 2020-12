Si attenua la curva dei contagi in provincia di Latina. Dal resoconto odierno della Asl di Latina, infatti, risulta che nelle ultime 24 ore siano rimaste contagiate dal virus sars coV2, appena 122 persone.

Un dato decisamente inferiore rispetto a quello degli scorsi giorni. Purtroppo, però, continua a salire il numero delle vittime direttamente riconducibili al contagio. Solo oggi se ne registrano ben sette: si tratta di pazienti residenti nei Comuni di Cisterna di Latina (2), di Terracina (1), di Gaeta (1), di Latina (1), di Minturno (1) e di Formia (1).

I nuovi casi positivi sono, quindi, 122, distribuiti nei Comuni di Aprilia (24), di Cisterna di Latina (10), di Cori (9), di Fondi (10), di Formia (4), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (28), di Lenola (3), di Monte San Biagio (4), di Priverno (3), di Roccagorga (1), di Sabaudia (1), di San Felice Circeo (2), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (3), di Sezze (8), di Sonnino (3) e di Terracina (4).

Sono in tutto 10619 i casi di contagio in provincia di Latina dall’inizio della pandemia, con una prevalenza di 184,60 casi ogni 10mila abitanti. 3260 i guariti. 172 sinora decedute a causa della pandemia. 7187 le persone attualmente positive, di cui 7058 curate a domicilio.

Rispetto a ieri sono 173 le persone negativizzate. Questo vuole dire che, per la prima volta da mesi, il numero delle persone negativizzate supera quello dei nuovi contagiati. Un dato incoraggiante anche se la Asl non fornisce il numero dei tamponi analizzati (come fa la regione invece), per questa notizia cui ci solleva a livello morale ma potrebbe essere del tutto irrilevanti ai fini statistici.