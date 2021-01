Continua ad essere sostenuto, fortunatamente non come qualche settimana fa, il numero dei nuovi contagi da covid 19 in provincia di Latina.

Come riportato dal bollettino giornaliero diffuso dalla Asl di Latina, sono 121 i nuovi contagiati in provincia di Latina, distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), Castelforte (1), Cisterna (15), Cori (1), Fondi (8), Formia (5), Gaeta (3), Latina (22), Maenza (2), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Norma (1), Pontinia (2), Priverno (11), Sabaudia (2), San Felice Circeo (8), Santi Cosma e Damiano (3), Sermoneta (6), Sezze (7), Spigno Saturnia (1) e Terracina (8).

La buona notizia è che non ci sono decessi.

Per quanto riguarda le persone guarite, invece, il bollettino della Asl afferma che, oggi, sono 153.