Anche oggi la Asl di Latina ha reso noti i risultati dei tamponi analizzati nelle scorse 24 ore in provincia. Sono 234 i nuovi casi positivi. Al conto si aggiungono anche tre decessi, due ad Aprilia e uno ad Itri.

Nello specifico, i casi sono stati riscontrati nei Comuni di Aprilia (28) di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (7), di Cori (2), di Fondi (11), di Formia (12), di Gaeta (6), di Itri (6), di Latina (81), di Lenola (7), di Minturno (9), di Norma (1), di Pontinia (5), di Ponza (1), di Priverno (5), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (4) di Santi Cosma e Damiano (14), di Sermoneta (3), di Sezze (6) di Sperlonga (1), di Terracina (22) e di Ventotene (1).

La Asl ha comunicato inoltre l’attivazione, dalla giornata di domani (previa prenotazione dalla giornata odierna) di un ulteriore postazione per effettuazione di tamponi antigenici, con percorso pedonale Walk in presso l’Icot di Latina, attivo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 la domenica in via F. Faggiana 1668, Latina.

Sempre dalla Asl, in risposta ad alcune notizie di stampa sulla situazione al Pronto Soccorso del Goretti, che denunciavano il rischio di contagio per il personale infermieristico, si precisa che la situazione di sovraffollamento dei PS è nota a tutti, ma presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Goretti, non viene messa a repentaglio la salute degli operatori che lavorano in sicurezza, c’è infatti una netta distinzione tra aree Covid e non Covid.

Nelle aree Covid gli operatori accedono dopo aver indossato tutti i DPI idonei nelle zone adibite alla vestizione e quando escono dall’area Covid utilizzano le aree dedicate alla svestizione.

Sicuramente il carico di lavoro in queste circostanze è gravoso, ma sono encomiabili professionalità e spirito di abnegazione di tutti gli operatori nel prestare le cure a tutti i pazienti.

L’Azienda sta operando in maniera continuativa nell‘assunzione di personale per rinforzare gli organici.