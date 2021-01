Come spesso accade nelle giornate post fine settimana, si abbassa sensibilmente il numero dei nuovi contagiati in provincia di Latina, come comunicato dalla Asl provinciale.

In tutto, oggi, ci sono 119 nuovi casi di contagio dal virus SarsCov2, ed una nuova vittima, residente nel comune di Terracina. Proprio il comune tirrenico è uno dei più colpiti. Dal primo gennaio di questo 2021, sono già 8 i cittadini terracinesi deceduti per le conseguenze della pandemia.

I nuovi casi di contagio sono stati registrati nei comuni di:

Aprilia 6

Castelforte 1

Cisterna 3

Fondi 3

Formia 14

Gaeta 5

Latina 25

Maenza 3

Minturno 2

Monte San Biagio 1

Norma 1

Pontinia 9

Priverno 2

Prossedi 1

Roccagorga 3

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 3

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 2

Sezze 4

Sonnino 9

Sperlonga 1

Terracina 16

La Asl di Latina ha inoltre comunicato che sono 122, in provincia, le persone che si sono negativizzate.