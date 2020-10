Il covid torna a tormentare l’anno scolastico in un istituto di Sezze. Esattamente la scuola elementare di viasede distaccata dell’Istituto Valerio Flacco. Sul sito internet dell’Istituto, infatti, è stato pubblicato un annuncio che avverte come lunedì, 2 novembre, la scuola resterà chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Tutti i locali. Un intervento è deciso dalla dirigente scolastica,, dopo che una delle insegnanti, supplente e per altro da diversi giorni, ormai, fuori dalla scuola, è risultata positiva al coronavirus. Il riserbo è massimo. Si sa solamente che sono 4 le classi poste in quarantena; inoltre le colleghe assicurano che l’insegnante in questione si è sempre attenuta ai protocolli di sicurezza e manca da scuola già da qualche giorno.