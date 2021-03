Impennata di nuovi casi di contagi da covid 19 in provincia di Latina. Dal bollettino diffuso oggi dalla Asl provinciale, infatti, risultano la bellezza di 178 nuovi casi di contagio anche se, almeno per oggi, non si contano vittime.

I nuovi contagi sono stati riscontrati comuni di Aprilia (16), Bassiano (1), Castelforte (2), Cisterna di Latina (17), Cori (8), Fondi (23), Formia (15), Gaeta (6), Itri (3), Latina (33), Minturno (5), Pontinia (10), Roccagorga (2), Sabaudia (2), San Felice Circeo (5), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (3), Sezze (2), Sonnino (3) e Terracina (20).

Sempre dalla Asl fanno sapere che le persone guarite, nelle ultime 24 ore, sono 26.