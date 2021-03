Il vaccino Sputnik arriva allo Spallanzani di Roma. L’ospedale che ha accolto e curato i primi pazienti contagiati in Italia dal Covid-19, studierà ora anche il vaccino russo, per capire quanto sia efficace anche contro le varianti del coronavirus. Una collaborazione scientifica che getta le basi per l’utilizzo, qualora fosse approvato a livello europeo o nazionale.

Sì, perché ieri sia Merkel che Draghi sono stati chiari: c’è la necessità di un accordo europeo in tal senso e va ricercato, ma nel caso in cui non fosse possibile, i Paesi andranno avanti singolarmente.

E’ stato il presidente della Regione Lazio ad annunciare la novità: “Fra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo per una sperimentazione scientifica con il vaccino Sputnik in attesa dell’autorizzazione formale dell’Ema, per quanto riguarda lo studio sulle varianti – ha detto Nicola Zingaretti – Questa è un’altra buona notizia perché ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità, in questo momento, di approvvigionamento dei vaccini”.