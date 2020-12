Il vaccino della Pfizer-Biontech, che immunizzerà contro il SarsCov2, arriverà in provincia di Latina prima della fine dell’anno.

Le prime 40 dosi arriveranno all’ospedale Goretti direttamente dallo Spallanzani di Roma il prossimo 29 dicembre.

Come i nostri più affezionati lettori avranno avuto modo già di leggere, domenica sarà il così detto v-day. Dallo stabilimento produttivo con sede in Belgio arriveranno le prime dosi che saranno inoculate, per prime, ad operatori dello Spallanzani.

Nella nostra regione, tra domenica 27 e martedì 29 dicembre, ci sarà la disponibilità di 955 dosi di vaccino (che, ricordiamo, per entrare in azione ha bisogno di due somministrazioni, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra), distribuite tra le varie Asl regionali: lunedì arriveranno, oltre che nei vari ospedali della Capitale, anche a Rieti (80 dosi) e Viterbo (40 dosi); martedì sarà il turno di Latina e Frosinone (40 dosi per provincia) oltre che del territorio gestito dalla Asl Roma 6 che comprende anche Anzio e Nettuno (altre 40 dosi).

Quindi saranno gli operatori sanitari i primi ad essere vaccinati. Toccherà quindi ad ospiti e operatori delle Residenze per anziani. In questa fase entreranno in azione le Uscar (Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale) che, ovviamente, dovranno a loro volta essere vaccinati.

La strada verso la vittoria contro il SarsCov2 è tracciata. Ora non resta altro che seguirla.