Il Lazio resta in fascia gialla. Ma per un soffio verrebbe da dire.

L’indicazione è ormai certa, con la nostra regione ancora in giallo, grazie ad un indice RT in salita si, ma ancora sotto quota uno.

Non cambia colore la Lombardia, che rimane in fascia arancione scuro così come il Piemonte. Friuli VG e Veneto sono arancioni. La Campania entra in rosso così come l’Emilia-Romagna. In serata il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entrano in vigore lunedì 8 marzo.

A rischio di cambio di colore anche la provincia di Frosinone, come sottolineato dall’assessore alla salute del Lazio Alessio D’Amato, durante il suo quotidiano resoconto dell’incidenza della pandemia nella regione.

Nello specifico, l’assessore informa di come oggi, su oltre 16 mila tamponi nel Lazio, e oltre 22 mila antigenici, per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.525 casi positivi, 19 i decessi e +987 i guariti.

“Diminuiscono i casi e i decessi – dice l’assessore – mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600. Andiamo verso nuove misure nella provincia di Frosinone. Superato il mezzo milione di somministrazioni totali e 150 mila a over 80, classi di età il metodo più veloce. Prenotati 4.400 super fragili e caregiver”.

Passando ai numeri, nelle province si registrano 499 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 147 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 76 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 275 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Nella Asl Roma 1 sono 224 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 314 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoventuno i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 157 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.