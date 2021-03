I primi vaccini contro il coronavirus sono arrivati a Ponza e Ventotene in elicottero. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Civitavecchia è stato chiamato a collaborare nell’azione di contrasto al Covid-19.

Grazie all’impiego degli elicotteri della sezione aerea di Pratica di Mare, è stato effettuato il primo trasporto speciale delle dosi destinato agli abitanti delle isole pontine.

Nel pomeriggio del 28 febbraio scorso un elicottero AW139 è decollato dalla base di Pratica di Mare con le fiale che erano state consegnate loro, poco prima, da una pattuglia della Guardia di finanza di Latina.

I militari pontini, infatti, hanno curato il trasporto dei vaccini “via terra”, assicurando che lo spostamento da Latina a Pratica di Mare avvenisse nelle tempistiche previste e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non eccedere il tempo massimo previsto di 6 ore dal momento del confezionamento del prodotto sanitario fino alla sua consegna finale.

Per preservare al meglio l’integrità delle dosi di vaccino trasportate, lefiale sono state opportunamente cautelate, come da protocollo sanitario, in uno speciale contenitore refrigerato appositamente adibito per il trasporto “in sicurezza” dei sieri vaccinali.

L’attività si è svolta in stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Asl di Latina, sotto il coordinamento della Prefettura. Il personale sanitario ha così somministrato i primi vaccini ai residenti di Ponza. La stessa cosa avverrà con Ventotene.