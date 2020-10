Altro record di contagi in una singola giornata in provincia di Latina. Il numero di casi di contagio dal virus sars coV2, comunicato oggi dalla Asl di Latina, infatti, supera quanto fatto in passato. Rispetto a ieri ci sono 205 i nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (25), Castelforte (3), di Cisterna di Latina (16), di Cori (3), di Fondi (8), di Formia (8), di Gaeta (7), di Itri (1), di Latina (60), di Lenola (7), di Minturno (5), di Monte San Biagio (2), di Pontinia (13), di Priverno (4), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (4), di S. Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (1), di Sezze (4), di Sonnino (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (27).

Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Itri.

Sono in tutto 3644 i casi in provincia di Latina, con una prevalenza di 63,35 ogni 10mila abitanti. 904 i guariti, mentre resta fermo a 55 il numero dei decessi. 2685 le persone attualmente positive, di cui 2531 curate a domicilio.

Rispetto a ieri sono 22 le persone guarite.

Dalla Asl ricordano che: “In relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

Questi gli orari seguiti dai presidi:

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina.

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie.