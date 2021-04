All’ex Rossi sud sarà destinato ad un centro vaccinale “drive in”, dove si potrà arrivare in auto e sempre all’interno della vettura verrà somministrata la dose. Lo ha spiegato questa sera Loreto Bevilacqua nella diretta Facebook con il sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Proprio questa mattina l’assessore Alessio D’Amato ha visitato il Goretti, gli altri centri vaccinali e la struttura in via dei Monti Lepini, che dall’inizio della pandemia è stata utilizzata per i tamponi, soprattutto quelli di alunni e studenti.

Bevilacqua ha poi lanciato una raccomandazione a tutti quelli che devono vaccinarsi: “Se avete patologie o problemi e credete di dover fare un vaccino piuttosto di un altro – ha spiegato – prenotatevi comunque in qualsiasi punto vi venga assegnato e con qualsiasi vaccino, perché saranno i nostri medici a fare l’anamnesi e dirottarvi in altri centri se necessario”.

Il sindaco Coletta ha quindi spiegato che si è prenotato con l’ultima fascia di età aperta alle prenotazioni e che, il 24 maggio, farà la prima dose dell’Astrazeneca, al teatro San Francesco. “Avendo già avuto il Covid, forse – ha specificato – basterà una sola somministrazione”.