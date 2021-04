Covid, dal 26 Aprile l’Italia riapre: ecco cosa si potrà fare, e come

Pronti per la ripartenza. Dal prossimo 26 Aprile saranno molte le cose che cambieranno in Italia, soprattutto nelle regioni in fascia gialla; e tra queste il Lazio, stando ai dati sull’andamento attuale della pandemia.

Tanti i provvedimenti allo studio del governo. In primis la riapertura dei ristoranti a cena e di cinema, teatri e musei. Quindi la possibile riduzione dell’orario di coprifuoco (con il limite orario serale spostato alle 23, come ha spiegato ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa) e l’abolizione del divieto di spostamento tra Regioni. Divieto che potrebbe rimanere valido solo in caso di limitazioni locali; si potrà circolare liberamente tra regioni dello stesso colore, insomma. Discorso diverso per chi ha bisogno di spostarsi tra Regioni connotate con colorazioni differenti.

Stando sempre alla questione riguardante lo spostamento da una zona di un colore ad un’altra di colore differente, la modalità dovrebbe cambiare. Resta l’autocertificazione che un po’ tutti conosciamo, con indicati i motivi dello spostamento. Ad essa, però, bisognerà aggiungere una ulteriore auto-certificare con la dichiarazione di aver completato il ciclo vaccinale (di aver quindi ricevuto prima e seconda dose) o di aver superato la Covid-19 o, in alternativa, di essersi sottoposti ad un tampone risultato negativo nelle 48/72 ore antecedenti lo spostamento. Un metodo che dal governo ritengono sufficiente per evitare l’insorgere di nuovi focolai intra-regionali e che permetterà di preservare la stagione estiva.

Tant’è che con lo stesso intento si sta lavorando anche con l’Europa per rendere più efficace questo strumento. Se per il green pass Ue (che sarà dedicato soprattutto al turismo internazionale e quindi il controllo passerà principalmente attraverso gli aeroporti) bisognerà attendere giugno però, il pass italiano (con cui in un secondo momento si potrà anche entrare allo stadio o a fiere o ad eventi dal vivo) presto dovrebbe invece lasciare la forma dell’autocertificazione per diventare una sorta di documento a tutti gli effetti. Un pass digitale, implementato su una app (anche Immuni è in lizza), che attraverso un codice Qr generato da chi effettua il tampone sia capace di garantire la negatività dell’utente che ad esempio vuole accedere ad un concerto. Funzionerebbe quindi proprio come i biglietti digitali acquistati in rete con cui già normalmente ci si reca ai tornelli di uno stadio. Il sistema ricalcherebbe quello già ampiamente utilizzato in altri Paesi, come Israele o nello stato di New York.