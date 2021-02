Sono partite oggi le prenotazioni on line per il vaccino anti covid. La fascia di età prevista in questa fase è quella degli over 80.

Partito con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto, il contatore ha raggiunto presto cifre ragguardevoli, fanno sapere da via della Pisana.

“Non si tratta di un ‘Click-Day’ – scrivono sul sito della regione – poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose”.

Ma si potrà prenotare anche per telefono. “Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state già eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche”, fanno sapere dall’Unità di Crisi COVID-19 della regione.

In totale, fino a questo momento, nella nostra regione, al 31 gennaio, sono state effettuate 189.532 vaccinazioni.