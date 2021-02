Ieri sera il sindaco Coletta ha incontrato in diretta Facebook l’assessore Alessio D’Amato e insieme hanno fatto il punto sulla situazione Covid e vaccini.

“Il trend è stabile – ha detto D’Amato – con una lieve discesa per i casi e occupazione posti letto in area medica covid e terapia intensiva. Vuol dire che bisogna mantenere alta l’attenzione perché il virus circola tra noi e circolano anche le varianti. Quindi mascherine e lavaggio delle mani e accelerare con il vaccino”.

Affontato anche il tema scuola: “E’ un elemento che porta ad un aumento della mobilità per cui non è legato esclusivamente agli edifici, ma tutto ciò che ruota intorno alla scuola. Per la fascia 14-18 anni maggiormente interessata dall’incidenza del virus la situazione è tendenzialmente stabile se pur abbiamo avuto in lieve aumento di casi in ambito scolastici.

Per studenti e insegnanti abbiamo disposto un accesso diretto al drive-in senza passare per la ricetta dematerializzata in modo che vi sia un monitoraggio costante. Ora inizieremo anche vaccino per la fascia d’età 18 – 55 anni con il vaccino Astrazeneca, in modo prioritario legato al mondo della scuola”.

Per la campagna vaccinazioni siamo ancora nella Fase 1, ha spiegato sempre D’Amato: “E’ rivolta agli operatori sanitari in prima linea, ospiti rsa e over 80. Oggi sono 40mila le somministrazioni effettuate: il 10% della popolazione over 80. Proseguiremo a febbraio e a marzo per completare gli over 80. Terminata questa fase ci sarà quella dedicata alla fascia di età 18 -55 anni: mondo della scuola e forze dell’ordine. Poi le persone con fragilità e gli over 70 con prenotazione sempre online.

Sono state in totale 265mila dosi somministrate, superando il 5% della popolazione maggiorenne a livello regionale. La campagna dipende dalla quantità di dosi che ci vengono fornite. Se avessimo più dosi potremmo vaccinare di più. Abbiamo chiesto al Governo di fare uno sforzo ulteriore, il fattore tempo è fondamentale: prima raggiungiamo l’immunità di gregge meglio è per la salute dei cittadini, ma anche per l’economia che sta soffrendo”.

Sui monoclonali D’Amato ha detto che è un vanto per il Lazio che siano prodotti a Latina. Poi ha parlato del nuovo ospedale: “Può cambiare l’assistenza sanitaria sul territorio ed è un impegno che la Regione si è presa per la sua realizzazione. Anche per ripensare le linee di collegamento tra ospedale e territorio e un investimento sulla digitalizzazione”.