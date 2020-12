Andare a farsi dare un’aggiustatina al look, presso il proprio barbiere di fiducia, prima delle feste è un must un po’ ad ogni latitudine.

Certo, quest’anno non sarebbe stato strettamente necessario, viste le disposizioni che limitano al minimo gli spostamenti e con essi le riunificazioni familiari. E comunque, a Sezze, non sarebbe stato possibile. Quanto meno per la maggior parte dei cittadini maschi.

Il tutto a causa della quarantena alla quale sono costretti i responsabili di 6 saloni di bellezza del comune lepino.

Come ogni anno, infatti, prima dell’impegnativo, dal punto di vista lavorativo, periodo delle feste, i barbieri di Sezze si riuniscono non solo per scambiarsi gli auguri tra colleghi, ma anche per concertare gli orari da osservare. Ovviamente non tutti erano presenti all’incontro. Erano comunque in sei.

Quest’anno, però, uno di loro ha scoperto di essere positivo al covid (e lo ha comunicato ai clienti privatamente ed anche attraverso facebook) dopo aver partecipato a questa riunione.

Risultato? I saloni di questi barbieri chiusi e responsabili in isolamento volontario. Un Natale senza i capelli ‘aggiustati’, quindi, per gli uomini di Sezze. Ma sicuramente in salute, che in questo momento è la cosa più importante.