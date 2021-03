Sono tornate le ambulanze in coda davanti al pronto soccorso del Santa Maria Goretti, di Latina. I pazienti affetti da Covid, almeno 12 (alle 15 di oggi pomeriggio 22 marzo), sono bloccati in attesa di entrare all’interno dell’ospedale Covid, alcuni aspettano da questa mattina, altri sono arrivati da poco.

Con loro gli operatori sanitari del 118 che attendono pazientemente nel mezzo, con tutti i dispositivi di protezione e i finestrini alzati. Sono al fianco dei pazienti, con dedizione ed amore. Quando ti avvicini per fotografarli alzano il pollice in su, in un gesto che è di speranza.

Il pronto soccorso da questa mattina è al limite, non riesce più a sostenere l’arrivo, a ritmi così elevati di pazienti Covid. Una situazione del genere non si verificava dal 20 ottobre scorso. In molti arrivano da Fondi, dove il numero dei contagi è alto da giorni, gli altri da diversi comuni della provincia.

All’interno del nosocomio si sta riorganizzando ancora il servizio, pensando anche alle tensostrutture realizzate proprio per ovviare a questo tipo di problema. Le foto parlano chiaro: non è ancora finita e il Covid riprende piede in questo ultimo e amaro scorcio d’inverno.