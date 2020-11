Pochi minuti fa è stata pubblicata la nuova ordinanza del sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, che ordina la chiusura delle scuole fino a fine settimana.

Altri tre giorni di stop, quindi, per poi fare il punto della situazione e decidere, eventualmente, ulteriori provvedimenti.

Nelle more delle motivazioni che hanno spinto il sindaco e prolungare la chiusura, si legge: “Visto che tale diffusione ha interessato anche le Istituzioni scolastiche che hanno

dovuto provvedere alla chiusura dei plessi, delle classi e procedere alle dovute

sanificazioni;

Considerato che, dai dati attualmente in possesso, è stata accertata la positività

di soggetti che lavorano in ambito scolastico, sia direttamente che in ausilio per

servizi inerenti l’attività didattica;

Vista la necessità di allentare la pressione/tensione negli ambienti scolastici che

oltre alle positività vedono diversi bambini ed insegnanti in quarantena”.

Fino a domenica sera, quindi, tutti a casa. Quello che molti genitori vorrebbero sapere, però, è se si ha intenzione di prolungare il provvedimento. Coloro che lavorano, infatti, devo organizzarsi sia per la Dad, che per lasciare i bimbi a qualcuno. E poi, lasciarli ai nonni, coi rischi che si corrono, o trovare soluzioni alternative?

Delibera Comune di Sezze