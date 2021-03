Il Comune di Aprilia ha disposto l’acquisto di 100 saturimetri destinati a pazienti Covid-19 che versano in situazione di grave disagio economico.

Il saturimetro è uno strumento di facile utilizzo e serve a misurare l’ossigenazione nel sangue. L’apparecchio permette di individuare tempestivamente eventuali compromissioni polmonari, che potrebbero richiedere il trasferimento del paziente in una struttura ospedaliera. Il Covid-19 è generalmente associato a difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, la malattia può determinare polmoniti.

Attraverso il saturimetro, i pazienti possono quindi tenere sotto controllo l’ossigenazione del sangue: un livello di ossigeno inferiore al 94% rappresenta un segno clinico importante. In questo caso, occorre consultare il proprio medico di medicina generale per valutare insieme l’opportunità di una verifica in ospedale.

L’amministrazione comunale, insieme con Asl, medici di medicina generale, farmacie e comitato cittadino della Croce Rossa Italiana – ha previsto che i 100 saturimetri preventivamente acquistati siano consegnati alle otto farmacie apriliane che hanno aderito all’iniziativa (Agroverde Farma, Aprilia Nord, Farma Aprilia, Asole, Del Campo, Sant’Antonio, San Giuseppe e Nencini). Saranno proprio le farmacie a distribuire tali strumenti ai pazienti Covid-19 caratterizzati da condizioni di grave fragilità economica, su segnalazione dei propri medici di medicina generale.

“La delibera approvata in Giunta la scorsa settimana – ha detto l’assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – ci consente di aiutare i medici cittadini nell’opera di prevenzione e cura del Covid19, assistendo le fasce sociali più fragili, in attesa che la campagna vaccinale faccia il suo corso. L’obiettivo è chiaramente quello di poter anticipare possibili complicazioni del quadro clinico di chi viene contagiato e contribuire così ad alleggerire possibili congestionamenti delle strutture sanitarie ospedaliere”.