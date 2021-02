Ancora una giornata sotto la soglia psicologica dei 100 nuovi casi di contagio da covid 19 in provincia di Latina, anche se solo per un soffio. Dal bollettino odierno della Asl infatti, scopriamo che, nelle ultime 24 ore, sono 98 i casi di contagio riscontrati. Il che significa che questa settimana il numero di casi giornalieri non è mai salito sopra quota 1000. Non si arresta il numero delle vittime, però: sonoquelle odierne, residenti nei comuni di Cisterna di Latina (1), Cori (1), Gaeta (1) e Roccagorga (1). I nuovi casi di contagio sono stati registrati nei comuni di: Aprilia (7), Cisterna di Latina (11), Cori (2), Fondi (5), Formia (10), Gaeta (9), Itri (1), Latina (16), Maenza (1), Minturno (3), Pontinia (2), Ponza (1), Roccagorga (3), Sabaudia (2), Sermoneta (3), Sezze (8), Sonnino (3), Sperlonga (1) e Terracina (10). Infine, sempre relativamente alle ultime 24 ore, la Asl pontina ha reso noto che sonole persone precedentemente contagiate ed ora negative.