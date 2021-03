Sono 173 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 21 marzo, dalla Asl di Latina in provincia. Purtroppo ancora 2 vittime, si tratta di un paziente di Formia e uno di Aprilia, di 85 e 88 anni con patologie.

Solo 4 le persone guarite. Tra i Comuni con maggiori contagi c’è ancora Fondi (32), Latina (28), Terracina (21), Cisterna (17) e Aprilia (13).

Intanto riprendono a pieno ritmo le vaccinazioni anti Covid nel centro anziani di via Vittorio Veneto , nel capoluogo pontino. Ieri il tasso di rinunce è stato del 5,7%, in linea con la media che c’era prima del nuovo pronunciamento dell’Ema.

A breve, ha comunicato l’amministrazione, ci saranno nuovi spazi a disposizione per i vaccini, che consentiranno un aumento immediato del 50% delle postazioni a disposizione per le somministrazioni vaccinali.

“Stiamo dimostrando grande senso di responsabilità – ha detto il sindaco Damiano Coletta – come cittadinanza. Ci continuiamo a vaccinare per tutelare la nostra salute e per senso di responsabilità nei confronti degli altri. Sono orgoglioso di rappresentare la comunità”.