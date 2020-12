Sulla pagina facebook ufficiale dell’assessorato alla sanità del Lazio, l’Unità di Crisi Regione Lazio ha certificato, attraverso un video messaggio dello stesso assessore D’Amato, come all’Istituto Spallanzani sia tutto pronto per ricevere le prime dosi del vaccino della Pfizer/Biontech per la prevenzione del virus SarsCoV2.

Lo stesso D’Amato, stamattina, si è recato presso la struttura per sopralluogo nella zona di stoccaggio dei vaccini covid19.

La macchina è pronta per l’avvio, nella Regione Lazio, della somministrazione. In attesa dei vaccini.