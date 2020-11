Un caso, anzi, due, che rischiano di creare un pericoloso precedente e di innescare una guerra, l’ennesima, tra poveri.

Si è verificato martedì sera, all’ospedale Goretti di Latina. La scena delle ambulanze in fila fuori dal pronto soccorso è ormai tristemente nota. Solo che ad un certo punto l’apparente calma di questa sera d’autunno viene interrotta dall’ennesimo mezzo di soccorso che imbocca l’entrata principale del Pronto Soccorso. L’autista ha la tenuta anti covid. Non è della zona, anzi, non è neanche della regione. Arriva dalla Campania. Gli spiegano che per i pazienti covid c’è un’entrata dedicata. Si sposta.

Dalle prime risultanze pare che sia stata la famiglia del malato, con ogni probabilità contagiato anche lui dal covid, a pagare il trasporto del proprio caro nel primo ospedale covid, il Goretti appunto, che si incontra uscendo dalla regione Campania. Una scelta dettata dal caos che regna, in queste settimane, negli ospedali campani.

Qualcuno deve aver pensato che, per aggirare l’ostacolo, la soluzione potesse essere di portare il malato in un’altra regione. Il problema è che non si può fare. Ovviamente, alla fine, il paziente è stato ricoverato. Non farlo avrebbe prefigurato il reato di omissione di soccorso… L‘ambulanza viene fatta mettere in coda dietro agli automezzi.

Purtroppo, a quanto pare, la scena si ripete a Formia. Al Dono Svizzero arriva un’auto con a bordo un paziente covid. Anche lui alla fine sarà ricoverato.

Esplode il caso alla Alla Asl di Latina che, immediatamente, informa la Regione Lazio.

Se è vero che i posti covid in provincia di Latina sono 194, e che 173 sono già occupati, si capisce bene che accettare pazienti da altre regioni è praticamente impossibile, oltre che pericoloso.

Probabilmente, in questo momento, sarà l’ultimo dei problemi, ma per i protagonisti di queste vicende, tanto i pazienti quanto i conducenti, potrebbe scattare la denuncia.