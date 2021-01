I cittadini di Sezze non potranno di certo mai dimenticare il terribile dicembre del 2020.

Il coronavirus ha avuto un impatto devastante su tutto il territorio comunale, soprattutto in questo ultimo mese. I numeri, d’altro canto, parlano chiaro: 198 nuovi casi di contagio e ben 7 vittime.

Un impatto micidiale sono solo a livello sociale, con moltissime famiglie costrette all’isolamento con tutto quello che, a livello pratico, ne consegue, ma anche e soprattutto a livello economico.

Decine, infatti, nell’ultimo mese, le attività commerciali costrette a chiudere i battenti (temporaneamente) perché i proprietari, o coloro che ci lavorano, sono rimasti contagiati o hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sui social media, nelle ultime settimane, è stato un stillicidio di commercianti ed esercenti che annunciavano la chiusura momentanea delle proprie attività, cosa che andrà ad aggravare la situazione economica già tutt’altro che florida, visto l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle.

Si passa dai sei responsabili di saloni per barbieri, al pub, al negozio di elettronica, alla panetteria tanto per citarne alcuni: tutti, per un periodo più o meno lungo, costretti a chiudere i battenti.

E nel computo ufficiale, ovviamente, non finiscono coloro che, per paura di diventare invisi alla propria clientela, chiudono perché così impone la normativa, ma senza rendere nota la cosa…