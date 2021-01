Una storia come tante, purtroppo tutte più o meno uguali, di tante altre famiglie in tutta Italia, anzi, in tutto il mondo, in questo periodo della storia umana in cui si lotta con la pandemia.

Una storia che non può che avere come protagonista una donna, anzi, una mamma.

Arriva da Sezze dove una intera famiglia, composta da genitori e due figli, è rimasta contagiata dal virus. Non solo. Positivi al tampone anche i genitori e la sorella di lei, e il padre, vedovo, di lui.

Lui, per complicazioni collegate all’infezione, è in ospedale. Lei con sintomi evidenti, è invece rimasta a casa sua coi figli, solo lievemente sintomatici.

”In questo momento i miei figli vengono prima della mia salute e poi non ho a chi lasciarli, visto che tutte le persone a me più vicine vivono la stessa nostra situazione. Quindi, finchè mi reggo in piedi, resto con loro”.

Ogni volta che si misura la temperatura, il termometro segna non meno di 38 gradi… Avrebbe tanto bisogno anche lei di assistenza, ma il sentimento verso le sue creature è più forte di qualsiasi male.

Ovviamente i servizi a domicilio e la solidarietà di vicini, parenti ed amici riescono a far superare le difficoltà giornaliere, ma resta il coraggio e la determinazione di chi, anche davanti alla malattia più spaventosa degli ultimi 50 anni, ha ben chiaro quali sono le proprie priorità.