Secondo e ultimo giorno di chiusura per le scuole di Sezze, come da ordinanza sindacale del primo cittadino Sergio Di Raimo. Ovviamente per oggi, famiglie ed istituzioni scolastiche aspettano nuove indicazioni per cercare di capire come comportarsi. Dalla riunione dei sindaci della provincia di Latina di ieri, infatti, non sono giunte indicazioni univoche e la palla è passata ai singoli sindaci.

Aspettando le decisioni che arriveranno da via Armando Diaz, intanto, un’altra classe finisce comunque in quarantena. Il bimbo di 9 anni risultato positivo ieri, infatti, frequenta la scuola elementare di Melegrosso. La sua classe, una quarta, e le insegnanti sono quindi finite in quarantena, a prescindere dalle decisioni che prenderà oggi il sindaco.

Nell’istituto di Suso è la quinta classe ad essere posta in quarantena dopo l’individuazione di un caso di contagio dal virus sars cov2.