Covid a scuola: decine le classi in quarantena in provincia di Latina

Comportamenti evidentemente non consoni alla situazione che stiamo vivendo, durante le vacanze di Pasqua, hanno prodotto una situazione fotografata in maniera impietosa al ritorno dei ragazzi tra i banchi di scuola.

Decine, infatti, i focolai di covid scoperti tra le varie classi scolastiche della provincia di Latina dalla Asl di Latina, che ha reso noti i risultati dei tanti screening alla popolazione scolastica della provincia, effettuati prima del ritorno in classe. Sono circa 60 i nuovi positivi accertati, tra studenti e docenti.

Decine, come detto, le classi in quarantena fiduciaria che si concentrano la dove maggiore sembra essere l’incidenza del virus, ovvero tra Aprilia, Cisterna, Latina e Formia.

Nonostante la didattica in presenza ridotta al 50%, i più colpiti sono gli istituti superiori, ma nuovi casi sono stati individuati nelle scuole secondarie di primo grado, la primaria e anche l’infanzia.

Se aumentano i positivi tra gli studenti aumentano anche, e purtroppo, le persone che hanno bisogno di essere ricoverate. All’ospedale Goretti di Latina non ci sono più posti letto. Il tendone allestito all’esterno e che veniva utilizzato per le vaccinazioni, è stato riconvertito per il suo uso primario, ovvero quello del ricovero. La tensostruttura potrà ospitare 24 pazienti, tante sono le postazioni per l’ossigeno. La speranza è che bastino per far fronte all’emergenza.