Anche a Priverno la seconda ondata del coronavirus SARS COV2 desta forte preoccupazione.

A fare il punto della situazione il primo cittadino, Anna Maria Bilancia, che cerca anche di porre fine alle tante voci che si rincorrono in paese sull’identità dei vari contagiati.

Queste le parole del sindaco: “Con i 4 casi di persone positive al covid, residenti a Priverno, registrati nel bollettino ASL di oggi, dal 20 ottobre, dopo un periodo di sostanziale tranquillità, 14 nostri concittadini sono risultati positivi al virus.

E’ un numero elevato ma che non poteva essere da meno considerato i numeri da record dei contagi registrati nella nostra Provincia, che nello stesso periodo sono più di 800.

I nostri casi riguardano 4 nuclei familiari nei quali sono positive due o tre persone mentre altre sono in contumacia, alcune delle quali in attesa di tampone; vi sono anche casi di singole persone collegate a situazioni diverse.

Tra queste c’è anche un’alunna di una quinta classe del Liceo scientifico del Teodosio Rossi, la cui classe è in quarantena da ieri. Tutti i ragazzi stanno bene.

Tra le persone risultate positive in questo periodo, ve ne è una ricoverata in ospedale, tutte le altre sono asintomatiche o senza gravi sintomatologie.

Stiamo vivendo una fase della pandemia molto intensa, ma terremo ferma la barra per andare avanti con lucidità e fermezza. Dobbiamo usare la massima cautela, evitare di fare tutto ciò che potrebbe farci correre rischi, rispettare le regole di sicurezza che conosciamo bene e andare avanti, con prudenza ma senza paura”.

Il sindaco di Priverno Bilancia conclude con un plauso agli operatori sanitari, in prima linea durante questa vera e propria guerra: “La ASL con i suoi operatori medico sanitari sta lavorando senza sosta per assicurare interventi di prevenzione e di cura efficaci e i Drive In effettuano migliaia di tamponi per individuare e bloccare la diffusione del contagio.

Siamo in buone mani, ma dobbiamo collaborare tutti per vincere questa battaglia. E noi lo faremo.