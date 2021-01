E’ di tre morti e 157 nuovi contagiati il bilancio odierno del coronavirus in provincia di Latina.

I dati, come ogni giorno, vengono forniti dalla Asl di Latina he ha anche comunicato come: “Si registrano inoltre 557 positivi frutto di un’attività di recupero dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati”. Ovviamente non tutti questi 557 sono stati registrati in un giorno, ma in più giorni consecutivi, anche se non viene specificato quanti.

Le tre vittime registrate oggi erano residenti nei comuni di Cisterna (2) e Latina.

I casi di contagio accertati dalla Asl pontina, ovvero i 157, sono localizzati nei comuni di:

Aprilia 21

Bassiano 1

Castelforte 1

Cisterna 7

Cori 2

Fondi 15

Formia 14

Gaeta 1

Itri 4

Latina 39

Lenola 1

Minturno 8

Pontinia 6

Ponza 1

Priverno 7

Roccagorga 3

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 10

San Felice Circeo 1

Sermoneta 3

Sezze 14

Sonnino 4

Terracina 10

Sempre stando ai dati forniti dalla Asl, il numero delle persone che, positive, oggi sono invece risultate negativizzate, oggi ammonta a 1004.