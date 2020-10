L’improvvisa esplosione di contagi registrata ieri a Gaeta, con il bollettino della Asl che indicava 15 nuovi casi, ha una spiegazione, ed a fornirla, in serata, è stato il sindaco Cosimino Mitrano attraverso i suoi canali social.

Così ha spiegato il primo cittadino: “Oggi a Gaeta si registrano 20 nuovi casi, tutti asintomatici, una parte, 15, riportati nel bollettino quotidiano dell’Asl di Latina.

Parliamo di allievi della Scuola Nautica della Guardia di Finanza che sono stati messi in quarantena, in via precauzionale, già da qualche giorno mentre è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti.

Massima attenzione, massima cautela e rispettiamo le indicazioni che ci sono state fornite: distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani”!

Quindi, facendo due conti, sarebbero solo 5 i nuovi casi in città. Non che gli allievi della scuola Nautica non facciano parte del nucleo cittadino, ma è ovvio che arrivando da tutta Italia potrebbero non aver contratto il virus in provincia di Latina, ma altrove. Proprio per questo potrebbe essere difficile, però, circoscrivere il cluster.