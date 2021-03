Covid, a fine aprile sarà possibile vaccinarsi in mille farmacie del Lazio

By

Sono mille le farmacie del Lazio in cui sarà possibile vaccinarsi da fine aprile. Il dato è stato diffuso dal presidente della Federfarma Roma, Andrea Cicconetti in un’intervista all’Agenzia Dire.

“Nel pomeriggio ci sarà un incontro in Regione Lazio – ha continuato Cicconetti – per trovare un’intesa operativa sul protocollo che il ministero della Salute sta mettendo a punto insieme ai vertici nazionali di Federfarma. L’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson“.

“Le farmacie, in base ai propri spazi, dovranno attrezzarsi per creare una zona di accettazione, una di inoculazione e una di osservazione – ha aggiunto – Il protocollo prevede che siano gli stessi farmacisti a somministrare le dosi, ma per poter essere abilitati avranno l’obbligo di frequentare un corso di formazione di 20 ore realizzato dall’Istituto superiore di sanità. Da quel momento saranno farmacisti-vaccinatori”.

In Italia al momento soltanto la Liguria ha avviato la vaccinazione nelle farmacie. Sono 52 quelle inserite nel programma. Partirà domani, ma saranno i medici a somministrare le dosi di AstraZeneca, la vaccinazione per le persone di età tra i 70 e i 79 anni.