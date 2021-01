Prosegue la campagna vaccinale in provincia di Latina.

Le dosi del medicinale della Pfizer-Biontech somministrate in otto giorni in provincia sono 1.450.

La quasi totalità, 966, sono state somministrate al Goretti mentre il resto è stato destinato agli altri presidi, ovvero il Dono Svizzero di Formia, l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi e l’Alfredo Fiorini di Terracina.

Altri presidi ospedalieri della Asl di Latina inizieranno la vaccinazione da domani: ospedali come l’Icot e la clinica Città di Aprilia, ma anche le prime: Villa Silvana ad Aprilia, Residenza Pontina a Latina e Villa Azzurra a Terracina. Il 13 gennaio, poi, verranno vaccinati gli ospiti e il personale di altre tre Rsa: San Raffaele di Sabaudia, Villa Carla e Man Michele di Aprilia, mentre il 14 si chiuderà con le vaccinazioni nella Rsa Poggio Ducale di Minturno.

Per iniziare la vaccinazione così detta di massa, però, ci sarà bisogno del supporto dei medici di base. Questo a partire dal momento in cui saranno disponibili le dosi del vaccino di Moderna; in Italia dovrebbero arrivarne circa 10 milioni intorno alla metà di gennaio, anche se l’Ema non l’ha ancora approvato ufficialmente. Senza dimenticare le 40 milioni di dosi del siero di AstraZeneca, anche queste prenotate, anche se non sembra vicino il momento in cui questo medicinale verrà approvato.

Entrambi questi medicinali non necessitano, al contrario di quanto accade con quello Pfizer-Biontech, di particolari condizioni per la conservazione, per cui potranno essere somministrati dai medici di base. Il piano nazionale prevede che i primi a riceverlo siano gli over 80, a seguire tutte le altre fasce d’età.