Sono 76 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina registrati oggi dalla Asl di Latina, su circa 500 tamponi effettuati. Sono 14 nel capoluogo pontino e 15 ad Aprilia. C’è anche il nuovo contagio registrato a Roccagorga e già comunicato dal sindaco Nancy Piccaro.

Purtroppo un paziente di Latina, di 46 anni, con precedenti patologie, è deceduto. Grazie invece ad un lavoro di riallineamento dati delle settimane pregresse la Asl ha contato 1763 nuovi guariti.

Sugli over 80 intanto il Lazio si conferma per copertura vaccinale la prima regione italiana con oltre 120 mila vaccinazioni eseguite e Viterbo è la provincia con il maggior numero degli over 80 vaccinati circa il 40% dell’intera popolazione target. Da venerdì 5 marzo alle ore 00.00 sarà possibile sulla piattaforma prenota vaccini Covid prenotare anche per coloro che hanno 79 e 78 anni ovvero i nati nel 1942 e 1943.

“Questa modalità ci consente – ha detto D’Amato – di non perdere tempo e andare direttamente alle doppie prenotazioni della prima e della seconda dose di vaccino con i primi slot disponibili. Nel momento in cui verranno completati gli slot passeremo alle fasce successive di età in ordine anagrafico”.