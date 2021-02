Sette classi chiuse nella scuola elementare Camillo Caetani di Latina Scalo. E’ stata questa la decisione della dirigente, presa senza attendere la Asl, dopo tre casi positivi di un alunno, un’insegnante e un collaboratore.

“Si comunica il provvedimento da parte della ASL di contumacia cautelativa per le classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E; 2C e 5D della Primaria Caetani, con sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dalla data del 12/02/2021, in attesa di tampone molecolare”.

Questa la comunicazione della scuola presente anche sul sito dell’istituto comprensivo Aldo Manunzio. L’insegnante lavora in più classi e questo ha portato la dirigente alla chiusura delle 7 aule. La Asl però ha mantenuto la sospensione delle lezioni, ma non c’è obbligo di quarantena per quelle classi che non hanno al loro interno un caso positivo. Così è stato disposto finora, quarantena soltanto per chi è stato in contatto diretto con una persona contagiata.