Covid, 218 nuovi casi positivi a Pasquetta e 2 i morti in provincia

In questa Pasquetta 2021 si contano ancora 218 nuovi casi positivi al Covid-19. Oltre 200 i nuovi contagi quindi e 2 i morti, un paziente di Sonnino e uno di Priverno.

Dopo due settimane di zona arancione in provincia di Latina i numeri non tendono a scendere. Secondo gli studiosi siamo vicino al picco della terza ondata e il coronavirus fa ancora paura. Si prosegue con i vaccini e nelle ultime ore sul territorio pontino sono state somministrate 1266 dosi. Il personale sanitario non si è fermato neanche il giorno di Pasqua.

Dieci sono le persone ricoverate per Covid nelle ultime 24 ore, mentre non è stato registrato alcun guarito.

A Latina i nuovi contagi sono 50, ad Aprilia 20, a Cisterna 19, 16 a Fondi e a Sezze, 14 a Pontinia.