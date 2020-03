Nasce una petizione, lanciata dall’editore di Latinaquotidiano.it e Latiancorriere.it per portare l’esercito nelle nostre strade.

Una scelta mirata per far rispettare quelle regole che, seppur scritte nero su bianco su diversi decreti emanati dal Governo Conte, non riescono a produrre gli effetti sperati.

Ogni giorno, ogni ora, in tutte le città italiane e non solo nella provincia di Latina ci sono persone che, noncuranti di provvedimenti finalizzati a garantire la loro sicurezza e quella di intere comunità, hanno preso questo periodo di privazioni e sacrifici, in termini di libertà, come una vacanza.

Atti irresponsabili che necessitano di azioni severe per essere bloccati.

La scelta di creare una petizione nasce, quindi, dalla volontà di passare dalla teoria alla prassi dopo che l’editoriale di oggi, 16 marzo 2020, a firma dell’editore Francesco Miscioscia ha raggiunto un numero imponente di condivisioni e commenti positivi.

Serve coraggio per agire, vogliamo essere lo sprone per farlo.

Se vuoi dare anche tu il tuo contributo e firmare la petizione clicca su questo link: http://chng.it/8rTF5h8r