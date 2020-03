“Sta girando in queste ore una finta nota audio di una donna che afferma essere un’operatrice della Protezione civile regionale ed annuncia che passeranno nei prossimi giorni ad eseguire il tampone casa per casa. È una truffa. Invitiamo i cittadini a non far circolare questa bufala, ma soprattutto a non aprire la porta di casa ad operatori senza tesserino senza che vi sia stato un contatto telefonico precedente”.

Con questa nota la Regione Lazio mette in guardia i cittadini dall’ennesimo tentativo di sfruttare la situazione di emergenza da parte di malfattori.

Un caso che si aggiunge a quelli delle fake news che continuano, purtroppo, a circolare a tutti i livelli tra cure miracolose e fai da te o casi di positività inesistenti.

Notizie pericolose perchè contribuiscono ad alimentare la paura e scoprono il fianco a chi, senza scrupoli, è pronto ad approfittare di un momento di debolezza e di incertezza che riguarda ciascuno di noi.