La Regione Lazio, con la Delibera di Giunta regionale n. 517 del 20/07/2020, ha disposto l’estensione dell’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus Covid-19 anche all’interno delle comunità educative di istruzione e scolastiche presenti nel Lazio.

Si tratta dell’esecuzione di test sierologici e molecolari basati sull’identificazione di anticorpi (di tipo IgG) diretti verso virus SARS-CoV-2, con l’obiettivo di conoscere e studiare la diffusione del virus nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

L’iniziativa è rivolta a docenti, educatori, operatori di sostegno, assistenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), bambini e studenti disabili e tutte le figure professionali delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado (compresi istituti professionali), statali, paritarie e non, dei servizi educativi per l’infanzia – gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta – e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non.

L’adesione all’indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita.

I genitori potranno effettuare direttamente la prenotazione telefonando al recup Regionale al numero 06164161840.