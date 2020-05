Termoscanner in arrivo in tutti gli ospedali della regione Lazio.

Tali presidi sono considerati fondamentali per contribuire al controllo e al contenimento della diffusione del Covid 19.

La Asl Roma 1 ha già provveduto ad installare i termoscanner sia presso l’ospedale San Filippo Neri che al Santo Spirito dove ogni giorno viene controllata la temperatura in entrata a tutti i dipendenti.

“Si tratta di una procedura operativa – spiega l’unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio –di sicurezza anti contagio per garantire lo svolgimento delle attività negli ambienti di lavoro e il contrasto della diffusione dell’epidemia. Dopo una prima fase sperimentale la procedura di misurazione è entrata a regime e prevede il controllo della temperatura all’ingresso per accedere al turno di servizio. Con temperatura maggiore di 37.5 non è consentito l’accesso alle sedi. Tale modalità verrà ora estesa a tutti gli ospedali”.