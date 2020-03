Continua a crescere la curva delle persone contagiate da Covid 19. I pazienti positivi, stando il bollettino quotidiano diramato dallo Spallanzani, sono in totale 151.

Di questi, 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti in osservazione sono 2.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 322.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 32.

Oggi, intanto, ha aperto ufficialmente il Columbus, il secondo centro di riferimento dedicato esclusivamente a pazienti affetti da Covid 19.

L’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, ha annunciato inoltre l’acquisto di 7 milioni di mascherine.

“Sulle mascherine nessuna polemica, siamo in guerra e bisogna essere uniti. Sono arrivate ieri le prime 600 mila mascherine di cui 100 mila già distribuite. Sono in arrivo altri 6 milioni di pezzi già opzionati. Una volta messe in sicurezza le scorte negli ospedali verranno distribuite anche ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In distribuzione oggi anche 1000 tute sanitarie idrorepellenti”.