Il ricongiungimento tra i componenti delle famiglie, la possibilità dimuiversi tra regione, nonchè, ovviamente, orari di apertura per negozi e ristranti per un Natale ed un Capodanno che verranno competamente stravolti dalla pandemia.

Le indicrezioni attuali parlano di un mantenimento della stretta a fronte della consapeolezza dell’impossibilità di affrontare una terza ondata da contagi legati al Covid 19 soprattutto perchè coinciderebbe proprio con i mesi di dicembre e gennaio che di norma sono quelli già caratterizzati dalla diffusione e dal picco dell’influenza stagionale.

In questi minuti è stato avviato l’incontro tra il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e Regioni, Anci e Upi. Sono presenti anche il ministro Roberto Speranza, il commissario straordinario Domenico Arcuri e capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Tra i governatori presenti, tra gli altri, Toti, Bardi, Toma, Spirlie Giani.

I nodi da sciogliere riguardano proprio la valutazione della possibilità di consentire i trasferimenti tout court ma la linea del ministro alla salute sarebbe quella du limitarli comunque alle regioni in area gialla.

Al vaglio anche il “futuro” di negozi ed attività commerciali che proprio in questo periodo potrebbe avere una vìboccata di ossigeno doo mesi di fatturati a soglia minima e che potrebbero in via eccezionale ottenere la possibilità di chiudere alle 22.

Il coprifuoco potrebbe partire dalle 23.

Altra questione riguarda il numero di persone che potrebbero ritrovarsi sotto l’albero e a cena in famiglia.

Ogni scelta dipende e dipenderà dall’andamento della curva dei contagi considerato che al momento, qualche lieve miglioramento si comincia ad intravedere e l’imperativo reta quello di non disperdere, di nuovo e come accaduto in estate gli sforzi compiuti, trasformando l’allentamento delle misure in un libera tutti.

Maggiore convergenza sembra essere stata trovata sulle scuole anche se ci sono Regioni, a partire dal Lazio, che vorrebbero evitare di riaprire quindici giorni prima di Natale, considerato che il rischio contagi, con la ripresa della circolazione dei ragazzi sui mezzi pubblici ancora inadeguati a far fronte in sicurezza al servizio, rappresenterebbe un rischio enorme di ripresa dei contagi al rialzo.