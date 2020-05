Rispetto alla giornata di ieri, stando quanto contenuto nel bollettino ufficiale della Asl di Latina, non si registrano nuovi casi positivi.

Purtroppo, però, sale il numero delle vittime che si attesta in totale a 27.

E’ morto, infatti, un paziente, residente a Latina, che era ricoverato presso il reparto di Medicina Covid dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Resta un solo paziente ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 503 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 9.079 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Per quanto concerne il Lazio, dei casi finora confermati, stando quanto emerso dall’Unità di Crisi Covid -19 della Regione Lazio, il 20% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 44% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva.

I guariti sono il 27%. L’età media dei casi positivi è 57 anni.

Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 37,4% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, il 9% a Frosinone, il 4,9% a Rieti, il 6,2% a Viterbo e l’8% a Latina. Il 2,3% proviene da fuori Regione”.