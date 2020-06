Covid 19, in provincia di Latina si torna sul doppio zero. Nessun nuovo contagio nè decesso.

8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano pubblicato dal portale della Regione Lazio.

Un dato confortante anche se l’input resta quello di non abbassare la guardia considerato che i focolai come dimostrano i casi di Roma sono sempre, purtroppo, l’incognita più grande.

Nessun paziente Covid 19 risulta inoltre ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Goretti di Latina.

Due i nuovi casi segnalati in provincia di Frosinone e zero invece per Rieti e Viterbo.