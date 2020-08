Un impiego di forze, professionalità e test mai visto sinora.

E’ quello che si sta attuando negli aeroporti del Lazio al fine di individuare con la massima rapidità possibili positivi dopo le vacanze soprattutto nelle zone considerate ad alto rischio contagio.

Uno sforzo che, nonostante le polemiche che non mancano mai, sta incontrando l’apprezzamento di tantissimi turisti in rientro che nonostante qualche fila stanno apprezzando la possibilità di effettuare i test rapidi antigenici direttamente il loco.

“Un grande lavoro per garantire la salute pubblica e che è molto apprezzato dagli stessi viaggiatori che in queste ore stanno lasciando decine di messaggi di affetto per i nostri operatori: “Grazie ai medici in prima linea, allo Spallanzani e allo staff di Aeroporti di Roma”, “Grazie a tutto il personale sanitario e non per l’eccellente servizio, quello che fate e’ importante’ scrivono Ambra e Pietro”.

Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, che aggiunge: “E ancora ‘Grazie allo Spallanzani, ADR e Regione.

“L’Italia sempre in prima linea!” si complimenta Francesco.

“La collaborazione tra la Regione Lazio e ADR sul Covid test e’ la testimonianza di come a Roma si possono gestire con eccellenza, efficienza e professionalità situazioni come questa’ scrive Giampaolo.

“Bellissima vacanza ad Ibiza finita con un tampone fatto da persone competenti e amorevoli, sono negativa!” e’ il messaggio lasciato da Fiamma. ‘Negativa!, voto all’organizzazione 10 e lode” i complimenta Sara. Martina che dedica ai nostri operatori un “Eroi!”.

Ed infine una dedica speciale dal calciatore della As Roma, Edin Dzeko che dopo il test ha scritto: ‘Sempre un piacere essere in Aeroporto di Roma. Grazie'”.